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Сегодня, 21:55

«Динамо» сделало заявление о расторжении контракта с главным тренером Шварцем

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» договорилось с главным тренером Сандро Шварцем о расторжении контракта, об этом сообщила пресс-служба бело-голубых на официальном сайте.

«Это был очень интересный и эмоциональный этап в истории нашего клуба. Сандро и его штабу удалось построить команду, которая вышла на ведущие роли в российском футболе, вернула радость нашим болельщикам и заставила с удовольствием говорить о себе. Шварц благодаря своим достойным человеческим качествам сумел объединить общей идеей всех игроков, тренеров и персонал. Благодаря ему у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперед. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь», — говорится в заявлении.

43-летний Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне бело-голубые заняли третье место в РПЛ.

Сегодня, 29 мая, «Динамо» проиграло в финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартаку» со счетом 1:2.

Источник: https://fcdm.ru/news/fk-dynamo-moskva-i-glavnyi-trener-sandro-svarc-dogovorilis-o-rastorzenii-kontrakta-po-soglaseniiu-storon
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