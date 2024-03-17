Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос о своем достатке на пенсии.

«Не хотелось бы называть цифры, но пенсия у меня смешная. Только на нее сложно прожить. У меня есть некие сбережения, а без них было бы трудно. На такую пенсию можно либо дома сидеть, либо погибнуть. Ощущаю ли я рост пенсии? Нет, подобного ощущения не испытываю. Может быть если только у соседей (смеется)», — цитирует Игнатьева Sport24.

Игнатьев тренировал такие команды, как «Торпедо», «Аль-Иттихад», «Шаньдун Лунэн», «Сатурн». Также он работал в московском и киевском «Динамо», «Локомотиве» и возглавлял сборную России. С июля 2014 года по январь 2018-го Игнатьев занимал должность вице-президента «Торпедо». Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.