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Семину предложили назвать академию «Локомотива» в его честь

02:39
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что было предложено главному тренеру команды Юрию Семину. Московский клуб не будет продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая.

— Ему было сделано предложение стать почетным главным тренером клуба. Во-первых, это уважение к Юрию Павловичу, учитывая, что мы предложили присвоить академии его имя. Во-вторых, есть очень много проектов с детско-юношеским футболом, таких как «Локобол», другие, в том числе и региональные, проекты, — цитирует ТАСС Мещерякова. — То есть это вопрос взаимодействия с региональными тренерами и передачи своего громадного опыта максимальному количеству тренеров, которые так или иначе взаимодействуют с «Локомотивом», с РФСО «Локомотив» и участвуют в наших многочисленных проектах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8476971

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