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Семин оценил шансы «Локомотива» на Лигу чемпионов после ничьей со «Спартаком»

8 июля 2020, 23:30
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от ничьей железнодорожников со «Спартаком» в 27-м туре Тинькофф-РПЛ (1:1). Специалист, с которым 31 мая не был продлен контракт, посетил сегодняшнюю игру.

— Очки поделили — нормально, — заявил Семин «СЭ». — Шансы на Лигу чемпионов какими были, такими и остались. Будет ли матч против ЦСКА определяющим? Да, против армейцев будет очень важная игра. ЦСКА сейчас хорошо играет. (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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