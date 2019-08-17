Себастьян Шиманьски: «Если «Динамо» победит «Локомотив», то получу вызов в сборную Польши»

Новичок «Динамо», полузащитник Себастьян Шиманьски перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что рассчитывает получить вызов в сборную Польши в случае победы над железнодорожниками, сообщает официальный Youtube-канал бело-голубых.

— Я знаю Рыбуся и Крыховяка, они очень хороши, будет здорово сыграть против них. Если я забью, либо мы победим, то уверен, что получу вызов в сборную Польшу. Хочу показать своим соотечественникам, что попал в очень хороший клуб, и мы можем выиграть у «Локомотива». Надеюсь, что мы покажем футбол хорошего качества, — сказал Рыбус в интервью клубной пресс-службе «Динамо».

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет 18 августа.