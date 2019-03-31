Себастьян Дриусси – об интервью для аргентинского радио: "Мои слова вырвали из контекста. Я счастлив в "Зените"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после победы над "Оренбургом"​ (3:1) прокомментировал свое интервью для аргентинского радио Mitre, в котором он, в частности, сказал, что поторопился с переездом в российский чемпионат.

– Это было интервью для одного аргентинского радио, и мои слова полностью вырвали из контекста, – отметил Дриусси. – Я нисколько не жалею о том решении, которое было принято – и я сказал об этом. Я рад в "Зените", мне здесь комфортно – с первого дня клуб и болельщики приняли меня со всем радушием. Я счастлив, живу настоящим, а что будет в будущем – посмотрим. (Егор Бычков)

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 44 очками после 20 туров. "Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.

Себастьян Дриусси: "Я сделал ошибку, когда переехал в Россию"