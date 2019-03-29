Себастьян Дриусси: "Я сделал ошибку, когда переехал в Россию"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию. 23-летний аргентинец добавил, что мог бы играть в более сильном чемпионате.

- Я совершил ошибку и поспешил с переездом в Россию, - приводит слова Дриусси Radio Mitre. - Я советую всем игрокам "Ривер Плейта" серьезно подумать перед тем, как уезжать. Я принял неправильно решение, но не жалею о нем. Я мог бы играть в более сильном чемпионате.

Хочу вернуться в "Ривер" до 30 лет. Однако сначала я собираюсь попробовать свои силы в европейском чемпионате и достичь уровня сборной Аргентины.

Напомним, Дриусси перешел в "Зенит" летом 2017 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за сине-бело-голубых, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

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