Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (0:0). Специалист остался доволен игрой своих подопечных.

— Хочу поздравить команду даже не столько с результатом, сколько с хорошей игрой, — сказал Николич. — Счастлив, как организованно мы действовали, какую продемонстрировали тактическую дисциплину, как много было желания. Уверен, что «Локомотив» был ближе к победе. Три-четыре отличных момента, масса хороших атак. Счастлив, что «Зенит» не нанес ни одного удара в створ наших ворот. Все ребята — молодцы, они были бойцами сегодня. Да, в результате только одно очко, но игра меня порадовала. Тем более, на поле вышло очень много молодых футболистов. На стадионе была очень хорошая атмосфера. Если так продолжим и дальше, каждый раз будем показывать такое желание, то выигрывать не будет проблемой. И молодые ребята, и их старшие товарищи станут двигаться вперед. (Константин Алексеев)