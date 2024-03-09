Зарема: «Спартак» забыл поздравить своих болельщиц с 8 марта, но лучшее поздравление прилетело от «Краснодара»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение «Краснодара» от «Ростова» в матче 20-го тура РПЛ (1:2).

«В то время, когда «Спартак» забыл поздравить с 8 марта своих болельщиц, лучшее поздравление прилетело от «Краснодара», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

В случае победы над «Факелом» в 20-м туре чемпионата России, отставание «Спартака» от «Краснодара» в турнирной таблице сократится до пяти очков. Матч между московской и воронежской командами пройдет 10 марта. Начало игры — в 19.00 по мск.