«Рубин» в Казани на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» примет нижегородский «Пари НН» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу 9 марта. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Рубин» — «Пари НН» можно будет по подписке в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры с помощью матч-центра «СЭ».

«Рубин» тренера Рашида Рахимова находится на шестом месте с 29 баллами после 19 туров в РПЛ. «Пари НН» под руководством Сергея Юрана идет на девятой строчке в турнирной таблице с 25 очками после 19 матчей.

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