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9 марта, 14:37

Дьяков оценил работу арбитра Казарцева в матче «Краснодара» с «Ростовом»

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Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков оценил работу судьи Василия Казарцева в матче 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» (2:1).

«Что касается удаления, я не спорю. Олусегун до этого много спорил с судьей, разговаривал. Когда получил вторую желтую... Вроде прикрывает мяч корпусом, попал случайно. Если бы арбитр не дал вторую желтую, ничего бы страшного не случилось. В этой второй желтой разговоров больше, если бы он ее не дал», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

На 49-й минуте встречи вторую желтую карточку получил нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. Оба раза нигериец получил предупреждения за отмашки в лица соперников в единоборствах.

Источник: Vprognoze.ru
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
Василий Казарцев
Олакунле Олусегун
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