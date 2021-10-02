В субботу, 2 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках премьер-лиги. «Рубин» потерпел два поражения подряд в чемпионате и идет на седьмом месте в турнирной таблице, «Нижний» расположился на 10-й строчке.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Рубин» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.