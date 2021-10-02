Червиченко: «Если у «Ахмата» кого-то сразу удалят, то «Спартак» победит»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Если у «Ахмата» кого-то удалят сразу, минуте на 20-ой, конечно, «Спартак» победит. Грозный — хорошая боевая команда. Талалаев как тренер качественно прогрессирует. Проблема красно-белых в том, что у них половина состава играют не на свою зарплату. Пока из коматозного состояния вышел только Промес. Посмотрим, на сколько хватит молодых ребят: Умярова, Литвинова. Им все-таки играть через два дня на третий, это проблемно. В этом матче нет фаворита, игра 50 на 50», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится завтра, 3 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.