Червиченко: «Если у «Ахмата» кого-то сразу удалят, то «Спартак» победит»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Если у «Ахмата» кого-то удалят сразу, минуте на 20-ой, конечно, «Спартак» победит. Грозный — хорошая боевая команда. Талалаев как тренер качественно прогрессирует. Проблема красно-белых в том, что у них половина состава играют не на свою зарплату. Пока из коматозного состояния вышел только Промес. Посмотрим, на сколько хватит молодых ребят: Умярова, Литвинова. Им все-таки играть через два дня на третий, это проблемно. В этом матче нет фаворита, игра 50 на 50», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится завтра, 3 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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