«Рубин» примет «Краснодар» в рамках 10-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) 30 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Краснодар» будут доступны на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции — 16.25 мск. Также следить за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Рашида Рахимова находится на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ с 9-ю очками. Быки лидируют в турнирной таблице, в их активе — 21 балл. Отрыв от второго места составляет 3 балла.

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