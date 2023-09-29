Защитник «Сочи» Дркушич не сыграет с «Факелом»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич не сыграет в матче с «Факелом» 1 октября в 10-м туре РПЛ, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на агента игрока Младена Ратковица.

23-летний словенец получил травму 16 сентября в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

В сезоне-2023/24 Дркушич провел 8 игр за «Сочи» в РПЛ и забил 1 гол.