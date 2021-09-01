РПЛ опубликовала расписание матчей на сентябрь и начало октября
РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание матчей на сентябрь и начало октября сезона-2021/22. Названы даты и время начала игр между паузами на международные встречи сборных в сентябре и октябре.
7-й тур стартует в субботу, 10 сентября. В 8-м туре три матча вынесены на понедельник, 20 сентября. В этот день пройдут игры «Урал» — «Локомотив», «Рубин» — «Зенит» и дерби ЦСКА — «Спартак».
7-й тур
11 сентября (суббота)
14.00 «Локомотив» — «Крылья Советов»
16.30 «Зенит» — «Ахмат»
19.00 «Спартак» — «Химки»
12 сентября (воскресенье)
14.00 «Арсенал» — ЦСКА
16.30 «Сочи» — «Уфа»
19.00 «Динамо» — «Нижний Новгород»
13 сентября (понедельник)
18.30 «Рубин» — «Урал»
19.30 «Ростов» — «Краснодар»
1-й тур группового этапа Лиги чемпионов
14 сентября (вторник)
22.00 «Челси» — «Зенит»
1-й тур группового этапа Лиги Европы
15 сентября (среда)
17.30 «Спартак» — «Легия»
16 сентября (четверг)
19.45 «Локомотив» — «Марсель»
8-й тур
18 сентября (суббота)
14.00 «Уфа» — «Химки»
16.30 «Крылья Советов» — «Ростов»
19.00 «Ахмат» — «Краснодар»
19 сентября (воскресенье)
16.30 «Нижний Новгород» — «Арсенал»
19.00 «Сочи» — «Динамо»
20 сентября (понедельник)
16.30 «Урал» — «Локомотив»
18.30 «Рубин» — «Зенит»
19.30 ЦСКА — «Спартак»
2-й тур БЕТСИТИ Кубка России
22-23 сентября (среда — четверг)
«Ленинградец» — «Краснодар», «Торпедо-Владимир» — «Урал», «Динамо-Брянск» — «Арсенал», «Динамо-Барнаул» — «Нижний Новгород», «Чайка» — «Ростов», «Легион-Динамо» — «Уфа», «Кайрат» — «Ахмат», «Саранск» — «Химки», «Знамя» — «Крылья Советов», «Зенит-Ижевск» — ЦСКА, «Динамо Ставрополь» — «Динамо».
9-й тур
25 сентября (суббота)
14.00 «Химки» — «Локомотив»
16.30 «Зенит» — «Крылья Советов»
19.00 «Спартак» — «Уфа»
26 сентября (воскресенье)
14.00 «Динамо» — «Рубин»
16.30 «Ростов» — «Ахмат»
19.00 «Краснодар» — «Сочи»
27 сентября (понедельник)
17.00 «Урал» — «Арсенал»
19.00 «Нижний Новгород» — ЦСКА
2-й тур группового этапа Лиги чемпионов
29 сентября (среда)
19.45 «Зенит» — «Мальме»
2-й тур группового этапа Лиги Европы
30 сентября (четверг)
19.45 «Наполи» — «Спартак»
22.00 «Лацио» — «Локомотив»
10-й тур
2 октября (суббота)
14.00 «Рубин» — «Нижний Новгород»
16.30 «Динамо» — «Крылья Советов»
19.00 «Арсенал» — «Химки»
19.00 ЦСКА — «Краснодар»
3 октября (воскресенье)
14.00 «Уфа» — «Урал»
16.30 «Зенит» — «Сочи»
19.00 «Локомотив» — «Ростов»
19.00 «Ахмат» — «Спартак»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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