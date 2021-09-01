Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ опубликовала расписание матчей на сентябрь и начало октября

13:15
РПЛ опубликовала расписание матчей на сентябрь и начало октября. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ опубликовала расписание матчей на сентябрь и начало октября. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание матчей на сентябрь и начало октября сезона-2021/22. Названы даты и время начала игр между паузами на международные встречи сборных в сентябре и октябре.

7-й тур стартует в субботу, 10 сентября. В 8-м туре три матча вынесены на понедельник, 20 сентября. В этот день пройдут игры «Урал» — «Локомотив», «Рубин» — «Зенит» и дерби ЦСКА — «Спартак».

7-й тур

11 сентября (суббота)

14.00 «Локомотив» — «Крылья Советов»
16.30 «Зенит» — «Ахмат»
19.00 «Спартак» — «Химки»

12 сентября (воскресенье)

14.00 «Арсенал» — ЦСКА
16.30 «Сочи» — «Уфа»
19.00 «Динамо» — «Нижний Новгород»

13 сентября (понедельник)

18.30 «Рубин» — «Урал»
19.30 «Ростов» — «Краснодар»

1-й тур группового этапа Лиги чемпионов

14 сентября (вторник)

22.00 «Челси» — «Зенит»

1-й тур группового этапа Лиги Европы

15 сентября (среда)

17.30 «Спартак» — «Легия»

16 сентября (четверг)

19.45 «Локомотив» — «Марсель»

8-й тур

18 сентября (суббота)

14.00 «Уфа» — «Химки»
16.30 «Крылья Советов» — «Ростов»
19.00 «Ахмат» — «Краснодар»

19 сентября (воскресенье)

16.30 «Нижний Новгород» — «Арсенал»
19.00 «Сочи» — «Динамо»

20 сентября (понедельник)

16.30 «Урал» — «Локомотив»
18.30 «Рубин» — «Зенит»
19.30 ЦСКА — «Спартак»

2-й тур БЕТСИТИ Кубка России

22-23 сентября (среда — четверг)

«Ленинградец» — «Краснодар», «Торпедо-Владимир» — «Урал», «Динамо-Брянск» — «Арсенал», «Динамо-Барнаул» — «Нижний Новгород», «Чайка» — «Ростов», «Легион-Динамо» — «Уфа», «Кайрат» — «Ахмат», «Саранск» — «Химки», «Знамя» — «Крылья Советов», «Зенит-Ижевск» — ЦСКА, «Динамо Ставрополь» — «Динамо».

9-й тур

25 сентября (суббота)

14.00 «Химки» — «Локомотив»
16.30 «Зенит» — «Крылья Советов»
19.00 «Спартак» — «Уфа»

26 сентября (воскресенье)

14.00 «Динамо» — «Рубин»
16.30 «Ростов» — «Ахмат»
19.00 «Краснодар» — «Сочи»

27 сентября (понедельник)

17.00 «Урал» — «Арсенал»
19.00 «Нижний Новгород» — ЦСКА

2-й тур группового этапа Лиги чемпионов

29 сентября (среда)

19.45 «Зенит» — «Мальме»

2-й тур группового этапа Лиги Европы

30 сентября (четверг)

19.45 «Наполи» — «Спартак»
22.00 «Лацио» — «Локомотив»

10-й тур

2 октября (суббота)

14.00 «Рубин» — «Нижний Новгород»
16.30 «Динамо» — «Крылья Советов»
19.00 «Арсенал» — «Химки»
19.00 ЦСКА — «Краснодар»

3 октября (воскресенье)

14.00 «Уфа» — «Урал»
16.30 «Зенит» — «Сочи»
19.00 «Локомотив» — «Ростов»
19.00 «Ахмат» — «Спартак»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27064.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Свет выключат, и мы с тобой под лестницей один на один». Как Александр Карелин осадил наглого студента
Смородская сравнила сборную Карпина и Черчесова
Россия сыграет с Хорватией агрессивно и смело. Вторым номером
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр