КДК оштрафовал вратарей «Динамо» Лунева и Лещука из-за поведения после матча со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о дисквалификации (условно) на одну игру футболистов «Динамо» Андрея Лунева и Игоря Лещука за провокационные действия после матча со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

После завершения поединка голкиперы бело-голубых подошли к трибунам и прокричали начало оскорбительной кричалки про «Спартак». Фанаты подхватили заряд.

Лунев и Лещук оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый. Также им установлен испытательный срок до конца сезона.

«В соответствии с частью 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 20 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, — дисквалифицировать футболиста ФК «Динамо-Москва» Лунева Андрея Евгеньевича на 1 матч РПЛ условно и оштрафовать его на 30 000 рублей. Установить для футболиста ФК «Динамо-Москва» Лунева Андрея Евгеньевича испытательный срок до конца сезона 2026/27.

В соответствии с частью 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 20 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, — дисквалифицировать футболиста ФК «Динамо-Москва» Лещука Игоря Алексеевича на 1 матч РПЛ условно и оштрафовать его на 30 000 рублей. Установить для футболиста ФК «Динамо-Москва» Лещука Игоря Алексеевича испытательный срок до конца сезона 2026/27», — говорится в заявлении КДК.

«Динамо» с 13 очками занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ. 12 сентября бело-голубые сыграют с «Оренбургом» в Москве в матче 8-го тура чемпионата России.