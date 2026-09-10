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КДК оштрафовал вратарей «Динамо» Лунева и Лещука из-за поведения после матча со «Спартаком»

Сергей Филин

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о дисквалификации (условно) на одну игру футболистов «Динамо» Андрея Лунева и Игоря Лещука за провокационные действия после матча со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

После завершения поединка голкиперы бело-голубых подошли к трибунам и прокричали начало оскорбительной кричалки про «Спартак». Фанаты подхватили заряд.

Лунев и Лещук оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый. Также им установлен испытательный срок до конца сезона.

«В соответствии с частью 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 20 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, — дисквалифицировать футболиста ФК «Динамо-Москва» Лунева Андрея Евгеньевича на 1 матч РПЛ условно и оштрафовать его на 30 000 рублей. Установить для футболиста ФК «Динамо-Москва» Лунева Андрея Евгеньевича испытательный срок до конца сезона 2026/27.

В соответствии с частью 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 20 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, — дисквалифицировать футболиста ФК «Динамо-Москва» Лещука Игоря Алексеевича на 1 матч РПЛ условно и оштрафовать его на 30 000 рублей. Установить для футболиста ФК «Динамо-Москва» Лещука Игоря Алексеевича испытательный срок до конца сезона 2026/27», — говорится в заявлении КДК.

Игорь Лещук и&nbsp;Андрей Лунев начали оскорбительную кричалку в&nbsp;адрес &laquo;Спартака&raquo;.«Я никогда...» Лещук и Лунев начали оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы в дерби

«Динамо» с 13 очками занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ. 12 сентября бело-голубые сыграют с «Оренбургом» в Москве в матче 8-го тура чемпионата России.

Источник: РФС
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Андрей Лунев
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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