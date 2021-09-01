Дерби ЦСКА — «Спартак» пройдет в понедельник
Стали известны дата и время проведения матча восьмого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Согласно расписанию с седьмого по 10-й туры первенства, опубликованному пресс-службой премьер-лиги, матч ЦСКА — «Спартак» состоится в понедельник, 20 сентября. Начало встречи назначено на 19.30 (мск).
После шести туров сезона-2021/22 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с девятью очками, «Спартак» идет на 10-й строчке с семью очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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