Камоцци: «То, что они делают против Кофрие, — это подло, мелочно и позорно»
Бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» слова генерального директора клуба Евгения Мележикова о новичке красно-белых Максимилиано Кофрие.
Мележиков заявил, что трансфер бельгийца может быть ошибкой.
«То, что они делают против Кофрие, — это подло, мелочно и позорно. Я никогда за всю свою карьеру не видел такой атаки на кого-то, кто еще ни разу не играл в «Спартаке». Я с удовольствием дождусь всех этих специалистов в конце сезона. Затем мы увидим, кто дал хороший отзыв о нем, как я, а кто просто выкрикивает чушь», — сказал Камоцци «СЭ».
«Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена» 29 августа.
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