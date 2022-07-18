Тарханов о том, как изменилась игра «Сочи» с Гараниным: «Он выстраивает более комбинационный футбол»

Тарханов рассказал об изменениях в «Сочи» с приходом Вадима Гаранина

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» Александр Тарханов в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Сочи» в стартовом туре РПЛ.

— «Сочи» Федотова и «Сочи» Гаранина — в чем отличия?

— У этих тренеров разный подход к игре. Гаранин выстраивает более комбинационный футбол. Я видел матчи его бывших команд. И в «Енисее», и в тверской «Волге» у Гаранина хорошо получалось. Контроль мяча, акцент на атаку... Думаю, и «Сочи» болельщиков не разочарует.

— С «Торпедо» схема была такой же, как и в прошлом сезоне.

— Да, с тремя центральными защитниками. Правда, уже нет Кассьерры и Родриго, плюс Нобоа привез из отпуска восемь лишних килограммов, о чем сам и рассказал журналистам.

— По его словам, шесть уже сбросил.

— Молодец! Но все равно чувствуется, что Нобоа пока не в оптимальных кондициях. Наверное, поэтому и отыграл лишь 45 минут.

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