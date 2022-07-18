Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:40

Тарханов о том, как изменилась игра «Сочи» с Гараниным: «Он выстраивает более комбинационный футбол»

Тарханов рассказал об изменениях в «Сочи» с приходом Вадима Гаранина
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Вадим Гаранин.
Фото ФК «Енисей»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» Александр Тарханов в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Сочи» в стартовом туре РПЛ.

— «Сочи» Федотова и «Сочи» Гаранина — в чем отличия?

— У этих тренеров разный подход к игре. Гаранин выстраивает более комбинационный футбол. Я видел матчи его бывших команд. И в «Енисее», и в тверской «Волге» у Гаранина хорошо получалось. Контроль мяча, акцент на атаку... Думаю, и «Сочи» болельщиков не разочарует.

— С «Торпедо» схема была такой же, как и в прошлом сезоне.

— Да, с тремя центральными защитниками. Правда, уже нет Кассьерры и Родриго, плюс Нобоа привез из отпуска восемь лишних килограммов, о чем сам и рассказал журналистам.

— По его словам, шесть уже сбросил.

— Молодец! Но все равно чувствуется, что Нобоа пока не в оптимальных кондициях. Наверное, поэтому и отыграл лишь 45 минут.

Полностью интервью Тарханова читайте здесь

ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
Вадим Гаранин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экстренные диеты: для чего нужны?
ЦСКА жив, «Спартак» стабилен в скандалах, а «Ростов» Карпина оправдывает комплименты. 5 главных выводов из 1-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Сочи» Макарчук заявил, что не жалеет о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Тарханов о проблемах ЦСКА: «В первую очередь нужно укрепить центр обороны и опорную зону»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости