Зобнин: «Я молод в душе и планирую еще долго играть»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о том, чувствует ли себя вожаком в московской команде.

«Ощущаю ли себя вожаком в команде? Не ощущаю себя самым старшим. Я еще молод в душе! Собираюсь еще долго играть», — приводит слова Зобнина Sport24.

30-летний хавбек выступает за красно-белых с 2016 года. В текущем сезоне Зобнин принял участие в 21 матче «Спартака» и забил один гол.