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Сегодня, 12:37

Александр Кержаков рассказал, что ведет переговоры с несколькими клубами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Пари НН» и сербского «Спартака» Александр Кержаков рассказал, что ведет переговоры с несколькими клубами о возможном назначении на пост главного тренера.

«У меня были и предложения из разных клубов, и сейчас я нахожусь в стадии переговоров и общения с несколькими клубами. Поэтому на данный момент сконцентрирован на изучении футбола, анализе матчей и сборе как можно большей информации. Тем самым я работаю над собой. Параллельно с этим в неспешном режиме у меня идут переговоры по нескольким вариантам. Пока нет необходимости предлагать себя с помощью рассылки резюме», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Кержаков отказался рассказывать, откуда ему поступают предложения. Он заявил, что все равно это узнается из каких-либо источников.

В июле 2017 года россиянин завершил карьеру футболиста и был назначен на должность координатора команд академии «Зенита». Кержаков играл за «Светогорец», «Зенит», «Севилью», «Динамо» и «Цюрих». Он — лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (совместно с Артемом Дзюбой, у обоих по 30 голов).

Последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года. На тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах. Ранее 41-летний специалист работал в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

Источник: Чемпионат
Александр Кержаков
Футбол
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
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 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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