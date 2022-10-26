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Сегодня, 20:18

Роман Терюшков: «Химки» на передовой. Поражения команды — спланированная диверсия»

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Роман Терюшков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию с приглашением священника на домашний стадион клуба.

«Бурное обсуждение было начато вполне понятными персонажами, обслуживающими либеральную повестку, — заявил Терюшков. — Насколько мне известно, таинство прошло 14 октября, а шум был поднят спустя 10 дней, аккурат ко дню открытия Всемирного русского народного собора. Прямое доказательство отработки ключевых госдеповских установок — дискредитировать Русскую православную церковь. Их агентская работа — слушать внимательно президента России. Говорит Владимир Владимирович, что спорт — национальный приоритет России, тут же получите-распишитесь, дело Макларена о допинге, повлекшее лишение России национальных символов. Провозглашает наш президент православие фундаментом русской цивилизации — обрушиваются на православие».

Ранее «Химки» жестко ответили Ксении Собчак и другим блогерам, которые «пытались раздуть скандал из-за прихода священнослужителя». Так Собчак в своем канале опубликовала скрин заголовка новости про приглашение священника и добавила подпись: «Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?»

 
Скандал с&nbsp;участием &laquo;Химок&raquo; и&nbsp;Ксении Собчак (справа). «Малахольной девице на пятом десятке пора и честь знать». Российский клуб изгоняет бесов и обличает Собчак

«Скабрезные шутки, транслирующие святотатство, имеют своей целью подорвать духовные основы. Это типичный постмодерн, желание иронизировать над всем. Когда никак не удается ущипнуть, аргументированно возразить, то в ход идут примитивные формы и высмеивание одно из них. Насмешкам последовательно подвергаются: хоровод, казаки, поддержка СВО и, наконец, православная вера. Это информационный фронт объявленной России гибридной войны. И «Химки» оказались на передовой. Не исключаю, что череда неудач на поле ни что иное как спланированная диверсия тех, чьи интересы были затронуты. В футболе есть изрядное число тех, кто имеет гражданство, имущество и интересы за рубежом. Им ФК «Химки» очень не нравятся по понятным причинам: патриотическая, честная позиция футбольного клуба противоречит их жизненным установкам и бизнес-интересам», — добавил Терюшков.

«Химки» с 9 очками после 14 туров занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Безвыигрышная серия команды после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
ФК Химки
Роман Терюшков
6
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Юран заявил, что у «Химок» нет задержек перед ним по зарплате
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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