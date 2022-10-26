«Малахольной девице на пятом десятке пора и честь знать». Российский клуб изгоняет бесов и обличает Собчак
Подмосковные «Химки» не побеждают уже 14 матчей подряд, а недавнее поражение от «Спартака» 0:5 стало самым крупным для команды в этом сезоне РПЛ.
В попытках повлиять на ситуацию «Химки» обратились к помощи священника. Тот посетил стадион, побывал на футбольном поле и в раздевалках, а также освятил помещения арены. Так в «Химках» решили исправить непростую ситуацию — команда с 9 очками идет на предпоследнем месте в таблице РПЛ.
«Химки» вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил. Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом", — заявил бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в беседе с «СЭ».
История со священником на базе стала поводом для шуток: сначала журналистка и ведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале посмеялась над идеей «Химок»: «Доброе утро! Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?»
Затем Telegram-канал Арена Незыгарь высмеял инициативу клуба, выложив видео с шаманом и бубном.
«Химки» неожиданно решили ответить и выступили с гневным официальным обращением. Вот полный текст (пунктуация и орфография сохранены):
«К сведению Ксении Собчак, анонимного телеграм-канала Арена-незыгарь и прочих блогеров.
Просвещенное человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не проукраинские телеграм-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом. Они пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в ФК «Химки». Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке. И что же пишут, о чем беспокоятся и что хотят обличить? Благословение и чин освещения пробудили необузданное желание оскандалить священнодействие.
Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют.
Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае. Кататься в катафалке, а потом припрятав хвост и копыта под белое платье невесты, ехать в карете с лошадьми в храм на Большой Никитской, где венчался Пушкин и Гончарова, а после — вечерний стриптиз в исполнении уже жены для широких масс — это и есть бесовский маскарад. Потуги Ксении противопоставить себя православной вере носят системный характер. Православию более 2000 лет, а малохольной девице на пятом десятке пора и честь знать. Угомонитесь уже!
Языческая линия, проявившаяся в публикациях западной сетки, не свернет нас с пути и лишь укрепит высокий дух христианских ценностей.
При этом на домашнем стадионе «Химки» сыграют только через тур — 4-го ноября с «Оренбургом». А в ближайшем туре отправятся в гости к «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2