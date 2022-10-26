Юран заявил, что у «Химок» нет задержек перед ним по зарплате

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что у подмосковного клуба нет задержек перед ним по зарплате.

«У «Химок» нет задолженностей передо мной по зарплате. У нас была договоренность. Со мной и тренерским штабом рассчитались по премиям и зарплатам буквально на следующий день после увольнения», — сказал Юран Sport24.

По информации «СЭ», задолженность по зарплате в «Химках» составляет один месяц. В клубе выплачены зарплаты за август, футболистам должны только за сентябрь.

26 октября Telegram-канал Baza сообщил, что на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку выплаты зарплаты. Также отмечалось, что в «Химках» сотрудники и футболисты не получали денег больше трех месяцев.

Безвыигрышная серия «Химок» после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.