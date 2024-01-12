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Билялетдинов: «Есть досада, что «Локомотиву» не пригодились свои воспитанники Куликов и Рыбчинский»

Билялетдинов высказался о последних новостях «Локомотива
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об отказе клуба от центрального полузащитника Даниила Куликова и вингера Дмитрия Рыбчинского.

«Наверное, Галактионов их не видит регулярно выходящими на поле. Даже на замену. Поэтому и принимает такое решение. Есть ли досада, что свои ребята не нужны? Есть. Я все-таки локомотивец по большей части. К своим относишься теплее. Но если ты даже свой воспитанник, это не значит, что тебе все гарантировано. Практика показывает, что только своими воспитанниками не обходятся даже ведущие клубы. Всегда какая-то часть игроков есть со стороны. Хотя мадридский «Атлетико», например, держит курс на своих ребят. Это тоже правильно. А что касается Куликова и Рыбчинского, это футболисты с определенными способностями. Картину не портят. Может, они сами хотят большего, и на этом фоне их отпустили. Они чувствуют, что готовы играть больше, и в других командах им наверняка дадут больше игрового времени, чем в «Локомотиве», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 25-летний Куликов провел за «Локомотив» семь матчей и не отметился полезными действиями.

25-летний Рыбчинский в сезоне-2023/24 провел за московский клуб 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005531404_rinat_bilyaletdinov_est_dosada_chto_lokomotivu_ne_prigodilis_svoi_vospitanniki_kulikov_i_ryibchinskiy
Даниил Куликов
Дмитрий Рыбчинский
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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