Балахнин положительно оценил переход Роналдо в «Ростов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал «СЭ» переход в ростовскую команду бразильского форварда Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса.

12 января «Ростов» объявил о подписании контракта с нападающим «Левски» Роналдо Сезаром дос Сантосом.

«Посмотрел видео-нарезки какие-то с ним. Быстрый парень, у которого есть очень хорошие качества. Как он себя проявит — трудно сказать. Играть в России — совсем другое дело. Посмотрим, как он адаптируется. Но тем не менее это какой-то поиск. Он в правильном направлении движется», — сказал Балахнин корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Контракт рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне Роналдо провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.

Анастасия Тынянкина