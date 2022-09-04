Ринат Билялетдинов назвал фаворита в матче «Спартак» — «Зенит»

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».

«Думаю, что обе команды забьют, но итоговый результат предсказать сложно. «Зенит» видится фаворитом в данном противостоянии. Хотя есть у спартаковских болельщиков надежда не только на ничью, но и на победу. Сейчас сложно представить крупный счет в этом матче, обе команды набрали неплохой ход. Уверен, что «Зенит» создаст много моментов, а вот сколько реализует — посмотрим. Мне кажется, что «Спартака» не хватит на весь матч с питерцами, они будут терять концентрацию, скорости не хватит. Но команда Семака не выглядит неуязвимой, там тоже есть проблемы, пусть они и не столь очевидные. Но если их расшатывать, то могут у питерцев возникнуть трудности», — цитирует Betonmobile.ru Билялетдинова.

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Начало — в 20.00 мск.