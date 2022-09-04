В «Крыльях Советов» заявили, что Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА

В пресс-службе «Крыльев Советов» в разговоре с «СЭ» рассказали, будет ли Сергей Пиняев присутствовать в заявке на матч 8-го тура против ЦСКА.

«Да, Пиняев будет в заявке на матч против ЦСКА. Он готовился, тренировался в общей группе. Сможет ли он выйти на поле? Только к тренеру вопрос», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

20 июля Пиняеву стало плохо во время тренировки команды. Футболиста отправили в клинику Самарского государственного университета, где игроку диагностировали пневмоторакс.

В нынешнем сезоне 17-летний футболист провел один матч в РПЛ.