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РФС выделит около 1,5 миллиарда рублей на поддержку футбольных академий

12:59
Воспитанники футбольного клуба «Уфа». Фото ФК «Уфа»
Воспитанники футбольного клуба «Уфа». Фото ФК «Уфа»
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил запуск системы финансовой поддержки футбольных академий, сообщает пресс-служба РФС,

На поддержку академий выделят около 1,5 миллиарда рублей. У системы будет два источника финансирования: средства от букмекеров, которые выделяются согласно российскому законодательству, и солидарные выплаты от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола.

Решение было принято на заседании исполкома, которое проходит сегодня, 27 октября.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/1098

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Иван Торопцев все материалы автора

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