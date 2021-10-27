РФС выделит около 1,5 миллиарда рублей на поддержку футбольных академий

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил запуск системы финансовой поддержки футбольных академий, сообщает пресс-служба РФС,

На поддержку академий выделят около 1,5 миллиарда рублей. У системы будет два источника финансирования: средства от букмекеров, которые выделяются согласно российскому законодательству, и солидарные выплаты от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола.

Решение было принято на заседании исполкома, которое проходит сегодня, 27 октября.