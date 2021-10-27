Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» заявил, что ближайший домашний матч против «Локомотива» в рамках 13-го тура Тинькофф РПЛ смогут посетить не более 3000 человек.

«Матч с «Локомотивом» смогут посетить столько же людей, сколько и с «Краснодаром» — 3000 человек, включая участников соревнований. Гостевой сектор составит 5 процентов от вместимости — 150 человек», — сказал Измайлов «СЭ».

Матч «Нижний Новгород» — «Локомотив» пройдет в субботу, 30 октября. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Нижний Новгород» занимает 11-е место в чемпионате, набрав 14 очков. «Локомотив» — четвертый — 21 очко.