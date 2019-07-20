РФС: "Мусаев не имел права находиться на скамейке "Краснодара" в матче с "Уфой"

Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сообщил "СЭ", что старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев не имел право руководить командой с лавки запасных в матче 2-го тура РПЛ против "Уфы" (3:2).

Ранее сообщалось, что Мусаев не сможет возглавлять "быков" в матчах еврокубков сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии PRO. Пока 35-летний специалист не получил ее, главным тренером "Краснодара" числится помощник Мусаева – Сергей Матвеев. "Краснодар" выступит в Лиге чемпионов, где стартует с 3-го отборочного раунда

– В решении УЕФА все уже сказано, – подчеркнул Зорков.

– А в РПЛ Мусаеву можно руководить командой со скамейки запасных?

– Нет, нельзя. Везде одинаковые условия.

– В Уфе Мусаев находился на лавке.

– По нему будет принимать решение РФС. Правила для всех одни и те же. Ему нельзя руководить командой со скамейки. (Арман Мкртчян)

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