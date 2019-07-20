Мусаев имел право руководить "Краснодаром" в матче с "Уфой"

Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сообщил "СЭ", что старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев имел право руководить командой в матче 2-го тура РПЛ против "Уфы" (3:2).

Ранее сообщалось, что старший тренер "быков" не сможет возглавлять команду в матчах еврокубков сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии PRO.

Пока 35-летний специалист не получил ее, официально главным тренером "Краснодара" числится помощник Мусаева – Сергей Матвеев.

– Помощник главного тренера, каковым сейчас является Мурад Мусаев и имеет категорию А, может руководить командой на скамейке в РПЛ и в еврокубковых матчах – в качестве ассистента. Нарушений нет, – сказал Зорков. (Арман Мкртчян)

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