17:24 | Футбол — РПЛ

Мусаев имел право руководить "Краснодаром" в матче с "Уфой"

14
Обсудить

Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сообщил "СЭ", что старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев имел право руководить командой в матче 2-го тура РПЛ против "Уфы" (3:2).

 
Мурад Мусаев.Мусаева не будет на скамейке "Краснодара" в еврокубках?

Ранее сообщалось, что старший тренер "быков" не сможет возглавлять команду в матчах еврокубков сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии PRO.

Пока 35-летний специалист не получил ее, официально главным тренером "Краснодара" числится помощник МусаеваСергей Матвеев.

– Помощник главного тренера, каковым сейчас является Мурад Мусаев и имеет категорию А, может руководить командой на скамейке в РПЛ и в еврокубковых матчах – в качестве ассистента. Нарушений нет, – сказал Зорков. (Арман Мкртчян)

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

Уфа – Краснодар

 

14
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ