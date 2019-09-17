РФС может пересмотреть регламент заявки в случае с Мамаевым

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что союз может пойти на компромисс в вопросе с дозаявкой полузащитника Павла Мамаева, который вышел из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО сегодня, 17 сентября, сообщает RT.

— Дело в том, что РФС сам устанавливает рамки трансферного окна, — приводит слова Колоскова RT. — В случае, если на внутреннем уровне мы примем решение сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева — в УЕФА нам пойдут на встречу. По мне, это лучший вариант развития событий. Это надо сделать в интересах футбола.

Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам.

Что можно, а что нельзя Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО //

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды