Хапов назвал трех лучших вратарей России

Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал, кто из вратарей, которых он тренировал, не смог реализовать свой потенциал. Также он назвал топ-3 голкиперов в России сейчас.

«Кто так и не смог реализовать свой потенциал? На ум приходят Женя Помазан, который работал со мной в «Анжи», и два парня из «Локомотива»: Мирослав Лобанцев и Артем Гомелько. За них обиднее всего. Ребята были с хорошими качествами. На мой взгляд, они могли бы выйти на более высокий уровень.

Топ-3 лучших вратарей России прямо сейчас? Для меня лучшие — мои вратари. Но, если брать тех, кто регулярно играет, это Лантратов, Акинфеев и Сафонов», — цитирует Sport24 Хапова.