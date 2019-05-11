Рахимов считает, что соперники как "Крылья" тяжелее, чем те, которые борются за призовые места

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что у его команды нет проблем с мотивацией. Он также добавил, что потеря Раванелли серьезная, но травмы - неизбежная часть футбола.

- Не думаю, что мы вообще должны говорить об этом, потому что мотивация всегда должна присутствовать, - сказал Рахимов в эфире канала "Матч премьер". - Мы прекрасно понимаем - я пытался донести до команды - какой сегодня соперник. Такие соперники, как "Крылья", тяжелее, чем те, которые борются за призовые места, потому что все-таки они бьются с удвоенной энергией, отдают все силы на поле. Самое главное, чтобы мы как раз не уступили в этой мотивации и самоотдаче.

Раванелли? На самом деле потеря серьезная для нас, потому что этот тот игрок, который выполнял почти все стандарты, игрок, от которого постоянно исходила острота, игрок, который подготовил достаточно много мячей в весенней части чемпионата. В футболе так бывает, травмы - неизбежная часть футбола. Сегодня думать только об этом не можем и должны выходить на самом деле из этого положения и ситуации.

Сегодня выходит другой игрок на его позиции. Он другого типа, понятно, но, наверное, те основы, которые были заложены в этой схеме, постараемся, чтобы все-таки их сохранили.

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