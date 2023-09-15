Радимов считает, что с новичками в составе «Динамо» будет смотреться совершенно по-другому

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Пари НН».

«Это будет очень тяжелый матч, очень тяжелый. В этой игре мы ждем на поле динамовских новичков в стартовом составе. Думаю, с ними команда будет смотреться совершенно по-другому. Нижний в последнее время показывает неплохие результаты, но все равно их первостепенная задача — не попасть в зону стыков. Так что «Динамо», конечно, фаворит. Да и если «Динамо» обыгрывает «Зенит» на выезде, то обязано побеждать дома «Пари НН», чтобы за что-то бороться. Хватило ли Личке двухнедельной паузы, чтобы вписать новичков в состав? Думаю, для их футбола — вполне. Личка — умный тренер. А еще физически сейчас «Динамо» должно быть готово очень хорошо, потому что нагрузки снизили, игровая практика у всех есть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет 15 сентября в Москве и начнется в 19.00 мск.