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Сегодня, 15:42

Агент Тюкавина сообщил, что нападающий готов сыграть против «Пари НН»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии игрока в матче 8-го тура РПЛ против «Пари НН».

«С точки зрения здоровья, Константин готов играть. Ожидаю Тюкавина в стартовом составе на матч с «Пари НН», но это будет определять тренер», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее в пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», что после матча 7-го тура против «Ростова» (2:1) у Тюкавина было повреждение сухожильной части мышцы правого бедра.

5 сентября старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил, что Тюкавин покинул расположение сборной России по медицинским причинам.

Матч между «Динамо» и «Пари НН» пройдет сегодня, 15 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Константин Тюкавин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
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Рубин – Зенит
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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