После победы «Локомотива» над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России стало известно, что пятая команда РПЛ сыграет в Лиге конференций-2021/22.

«Локо» гарантировал себе участие в Лиге Европы как обладатель Кубка. При этом в чемпионате он не выпадет из первой пятерки (при равенстве очков останется выше ЦСКА по личным встречам).

Представительство России в еврокубках следующего сезона будет таким:

1) чемпион России — «Зенит» — группа Лиги чемпионов;

2) серебряный призер — «Спартак» или «Локомотив» (железнодорожники обойдут красно-белых при равенстве очков с учетом результата личных встреч) — отборочный турнир Лиги чемпионов;

3) бронзовый призер — Лига Европы или Лига конференций (если «Локомотив» станет вторым, то «Спартак» сыграет в Лиге Европы, если «Локомотив» опустится ниже третьего места — то третья команда РПЛ попадет в Лигу конференций);

4-5) четвертое и пятое место — в Лигу конференций (если «Локомотив» опустится на четвертое или пятое место, то сыграет в Лиге Европы, а в Лигу конференций отправится бронзовый призер).

И В Н П М О 1 Зенит 29 18 8 3 71-25 62 2 Спартак 29 17 5 7 54-35 56 3 Локомотив 29 16 5 8 44-35 53 4 Рубин 29 16 4 9 41-32 52 5 Сочи 29 15 7 7 49-33 52 6 ЦСКА 29 15 5 9 49-30 50

В 30-м туре в воскресенье, 16 мая, встречаются (все матчи — в 14.00 мск)

Ахмат — Спартак, Локомотив — Урал, Рубин — Ротор, Химки — Сочи, Динамо — ЦСКА, Ростов — Краснодар, Уфа — Арсенал, Тамбов — Зенит.