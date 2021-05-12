Пятая команда РПЛ сыграет в Лиге конференций
После победы «Локомотива» над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России стало известно, что пятая команда РПЛ сыграет в Лиге конференций-2021/22.
«Локо» гарантировал себе участие в Лиге Европы как обладатель Кубка. При этом в чемпионате он не выпадет из первой пятерки (при равенстве очков останется выше ЦСКА по личным встречам).
Представительство России в еврокубках следующего сезона будет таким:
1) чемпион России — «Зенит» — группа Лиги чемпионов;
2) серебряный призер — «Спартак» или «Локомотив» (железнодорожники обойдут красно-белых при равенстве очков с учетом результата личных встреч) — отборочный турнир Лиги чемпионов;
3) бронзовый призер — Лига Европы или Лига конференций (если «Локомотив» станет вторым, то «Спартак» сыграет в Лиге Европы, если «Локомотив» опустится ниже третьего места — то третья команда РПЛ попадет в Лигу конференций);
4-5) четвертое и пятое место — в Лигу конференций (если «Локомотив» опустится на четвертое или пятое место, то сыграет в Лиге Европы, а в Лигу конференций отправится бронзовый призер).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|
1
|
29
|
18
|
8
|
3
|
71-25
|
62
|
2
|
29
|
17
|
5
|
7
|
54-35
|
56
|
3
|
29
|
16
|
5
|
8
|
44-35
|
53
|
4
|
29
|
16
|
4
|
9
|
41-32
|
52
|
5
|
29
|
15
|
7
|
7
|
49-33
|
52
|
6
|
29
|
15
|
5
|
9
|
49-30
|
50
В 30-м туре в воскресенье, 16 мая, встречаются (все матчи — в 14.00 мск)
Ахмат — Спартак, Локомотив — Урал, Рубин — Ротор, Химки — Сочи, Динамо — ЦСКА, Ростов — Краснодар, Уфа — Арсенал, Тамбов — Зенит.
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