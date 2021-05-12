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Пятая команда РПЛ сыграет в Лиге конференций

21:58
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После победы «Локомотива» над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России стало известно, что пятая команда РПЛ сыграет в Лиге конференций-2021/22.

«Локо» гарантировал себе участие в Лиге Европы как обладатель Кубка. При этом в чемпионате он не выпадет из первой пятерки (при равенстве очков останется выше ЦСКА по личным встречам).

Представительство России в еврокубках следующего сезона будет таким:

1) чемпион России — «Зенит» — группа Лиги чемпионов;

2) серебряный призер — «Спартак» или «Локомотив» (железнодорожники обойдут красно-белых при равенстве очков с учетом результата личных встреч) — отборочный турнир Лиги чемпионов;

3) бронзовый призер — Лига Европы или Лига конференций (если «Локомотив» станет вторым, то «Спартак» сыграет в Лиге Европы, если «Локомотив» опустится ниже третьего места — то третья команда РПЛ попадет в Лигу конференций);

4-5) четвертое и пятое место — в Лигу конференций (если «Локомотив» опустится на четвертое или пятое место, то сыграет в Лиге Европы, а в Лигу конференций отправится бронзовый призер).

И В Н П М О

1

Зенит

29

18

8

3

71-25

62

2

Спартак

29

17

5

7

54-35

56

3

Локомотив

29

16

5

8

44-35

53

4

Рубин

29

16

4

9

41-32

52

5

Сочи

29

15

7

7

49-33

52

6

ЦСКА

29

15

5

9

49-30

50

В 30-м туре в воскресенье, 16 мая, встречаются (все матчи — в 14.00 мск)
Ахмат — Спартак, Локомотив — Урал, Рубин — Ротор, Химки — Сочи, Динамо — ЦСКА, Ростов — Краснодар, Уфа — Арсенал, Тамбов — Зенит.

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