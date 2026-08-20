Батраков — перед завершением трансфера в «Галатасарай»: «Для меня это волнительно»

Российский полузащитник Алексей Батраков поделился первыми впечатлениями от прибытия в Турцию для завершения перехода в «Галатасарай».

20 августа в «Локомотиве» подтвердили, что 21-летний футболист отправился в Стамбул на медосмотр для «Галатасарая», а также для того чтобы финализировать переговоры по личному контракту, после чего клубы смогут официально завершить сделку.

«Для меня это волнительно. Мой первый зарубежный опыт. Надеюсь, все сложится хорошо. Болельщики «Галатасарая» — самые страстные в Европе. Хочу как можно скорее быть с ними», — приводит Fanatik слова Батракова.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он провел 84 матча за основную команду клуба, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.