В «Спартаке» рассказали, какого зарубежного артиста хотели бы пригласить для выступления на «Лукойл Арене»

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, кого из зарубежных артистов в клубе хотели бы видеть на «Лукойл Арене».

— Если брать следующее лето, кого бы вы хотели из зарубежных артистов пригласить на арену?

— Эда Ширана еще раз. И, с учетом того, как мы научились работать со светом, было бы прикольно привезти какого-нибудь крутого диджея. У нас подходящий камерный стадион для этого.