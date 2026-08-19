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«Зенит» победил «Крылья Советов» по пенальти в кубковом матче

Руслан Минаев
Луис Энрике и Юрий Горшков.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Зенит» на выезде победил «Крылья Советов» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В основное время команды не забили голов — 0:0. В серии пенальти точнее были гости — 5:3. Победный 11-метровый реализовал Фелипе Аугусто.

«Зенит» набрал 5 очков и лидирует в таблице группы C. «Крылья Советов» с 4 очками располагаются на второй строчке.

«Балтика» и махачкалинское «Динамо» после первого тура не набрали очков и проведут очный матч 20 августа.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
19 августа, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:0
Зенит

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Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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