Батраков вылетел в Турцию для завершения перехода в «Галатасарай»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вылетел в Стамбул для завершения перехода в турецкий «Галатасарай».

Президент турецкого клуба Дурсун Озбек предоставил россиянину частный самолет, чтобы оформить трансфер.

Батраков — воспитанник «Локомотива». 21-летний россиянин провел 84 матча за основную команду железнодорожников, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.