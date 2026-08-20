«Локомотив» сделал заявление о трансфере Батракова в «Галатасарай»

«Локомотив» опубликовал заявление о переходе полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай».

20 августа, пресс-служба стамбульского клуба сообщила о начале переговоров с железнодорожниками по трансферу 21-летнего хавбека.

«Батраков отправился в Стамбул на медосмотр для «Галатасарая», а также для того чтобы финализировать переговоры по личному контракту, после чего клубы смогут официально завершить сделку по переходу нашего полузащитника в стамбульский клуб», — говорится в заявлении железнодорожников.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Россиянин провел 84 матча за основную команду железнодорожников, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.