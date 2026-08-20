Полузащитник «Локомотива» Батраков прилетел в Турцию

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прибыл в Турцию для завершения перехода в «Галатасарай».

Ранее турецкий телеканал HT Spor запустил прямую трансляцию с рейсом Москва — Стамбул, которым летел 21-летний футболист. В ней показали прибытие россиянина.

20 августа «Галатасарай» объявил о начале переговоров с железнодорожниками по переходу Батракова. В «Локомотиве» подтвердили, что Батраков отправился в Стамбул на медосмотр для «Галатасарая», а также для того чтобы финализировать переговоры по личному контракту, после чего клубы смогут официально завершить сделку.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он провел 84 матча за основную команду клуба, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.