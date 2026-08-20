Источник: «Краснодар» ведет переговоры по трансферу Себолиньи из «Фламенго»

«Краснодар» заинтересован в подписании нападающего «Фламенго» Эвертона Себолиньи, сообщает журналист Хорхе Никола.

По информации источника, 30-летний футболист не собирается продлевать контракт с бразильским клубом, который рассчитан до декабря 2026 года. «Краснодар» начал переговоры с «Фламенго» о переходе Себолиньи и рассчитывает подписать его в это трансферное окно.

Отмечается, что «Краснодар» предложил за игрока сумму, которая составляет лишь малую часть от того, что «Фламенго» в 2022 году заплатил «Бенфике» за его трансфер — 13,5 миллиона евро. Сам футболист хочет получать зарплату в размере около 2 миллионов бразильских реалов в месяц (более 390 тысяч долларов).

Нападающим также интересуются «Крузейро», «Атлетико Минейро» и «Коринтианс».