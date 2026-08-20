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Источник: «Краснодар» ведет переговоры по трансферу Себолиньи из «Фламенго»

Алина Савинова

«Краснодар» заинтересован в подписании нападающего «Фламенго» Эвертона Себолиньи, сообщает журналист Хорхе Никола.

По информации источника, 30-летний футболист не собирается продлевать контракт с бразильским клубом, который рассчитан до декабря 2026 года. «Краснодар» начал переговоры с «Фламенго» о переходе Себолиньи и рассчитывает подписать его в это трансферное окно.

Отмечается, что «Краснодар» предложил за игрока сумму, которая составляет лишь малую часть от того, что «Фламенго» в 2022 году заплатил «Бенфике» за его трансфер — 13,5 миллиона евро. Сам футболист хочет получать зарплату в размере около 2 миллионов бразильских реалов в месяц (более 390 тысяч долларов).

Нападающим также интересуются «Крузейро», «Атлетико Минейро» и «Коринтианс».

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ФК Фламенго
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Агент Карпукаса сообщил, что переговоры по переходу полузащитника в «Зенит» находятся на финальной стадии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 5
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Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
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Натан Гассама

Балтика

 2
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Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
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Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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 2 1 0
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