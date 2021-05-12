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Аршавин не отказался бы стать президентом «Зенита»

21:14
Андрей Аршавин. Фото Instagram
Андрей Аршавин. Фото Instagram
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о том, что он думает о возможности стать президентом клуба.

«Быть президентом «Зенита» почетно, — сказал Аршавин в интервью программе «50 вопросов. Спорт» на PREMIER. — «Зенит» — это один из символов города, в котором я родился, огромная армия болельщиков. Это классно. Пост президента «Зенита»? Отказываться не буду, скажем так.

Нужно поступательно двигаться, качественно проявлять себя. Тогда все придет. Я не хочу, чтобы меня просто назначили, чтобы я был. Если я где-то буду высоко, чтобы я делал что-то, что считаю нужным и полезным для «Зенита». А для этого нужно качественно проявить себя на более низких ступенях".

Аршавин — трехкратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита»

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