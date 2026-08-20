Защитник «Динамо» Махачкала Аззи интересен «Дженоа» и клубу из Бельгии. Игрока рассматривает ЦСКА

Как стало известно «СЭ», «Дженоа» и неназванный клуб из Бельгии интересуются защитником «Динамо» Махачкала Мохамедом Аззи. В ближайшее время клубы отправят официальное предложение российскому клубу.

Помимо зарубежных клубов, покупку 24-летнего алжирца рассматривает ЦСКА.

24-летний Аззи выступает за «Динамо» Махачкала с зимы 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.