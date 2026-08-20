«Крылья Советов» арендовали Мукаилова у «Краснодара»

«Краснодар» объявил о переходе нападающего Казбека Мукаилова в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2026/27.

Ранее «СЭ» сообщал, что у самарского клуба не будет права выкупа 19-летнего футболиста.

Мукаилов является выпускником академии «Краснодара». За основную команду «быков» он дебютировал в 2025 году. На счету форварда 10 матчей за черно-зеленых во всех турнирах, 3 гола и 1 результативная передача.

По итогам 4 туров «Крылья Советов» с 2 очками располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.