Нападающий Дмитрий Воробьев заявил, что счастлив вернуться в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от возвращения в краснодарский клуб.

«Я вернулся. Когда вы возвращаетесь к себе домой, какие чувства вы испытываете? Думаю, вы счастливы. Вот и я счастлив вновь оказаться дома», — сказал Воробьев «СЭ».

Воробьев является воспитанником «Краснодара». Он перешел в команду из «Локомотива» в июле этого года, подписав с южанами контракт до 2030 года.

(Давид Петросян)